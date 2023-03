Juve, 60 giorni per il verdetto sul ricorso contro il -15 (Di sabato 4 marzo 2023) Martedì scorso la Juventus ha depositato il ricorso al Collegio di garanzia dello Sport, presso il CONI, contro la penalizzazione di 15 punti inflittale. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la difesa bianconera si basa su 9 punti in un documento di 99 pagine che sarà esaminato dai giudici e discusso entro 60 giorni, in L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 4 marzo 2023) Martedì scorso lantus ha depositato ilal Collegio di garanzia dello Sport, presso il CONI,la penalizzazione di 15 punti inflittale. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la difesa bianconera si basa su 9 punti in un documento di 99 pagine che sarà esaminato dai giudici e discusso entro 60, in L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: #Juve, entro 60 giorni il verdetto sul ricorso contro il -15. Nelle 99 pagine di documentazione, nove motivi per elimina… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Juve, 60 giorni per il verdetto sul ricorso contro il -15: Martedì scorso la Juventus ha depos… - CalcioFinanza : #Juve, entro 60 giorni il verdetto sul ricorso contro il -15. Nelle 99 pagine di documentazione, nove motivi per el… - Sonny99269319 : RT @IlMonociglio: Abodi s'insedia il 21/10. Giusto 3 giorni dopo, il 24/10, viene notificata la chiusura delle indagini della procura di To… - moblanche : RT @francescoceccot: Dybala ascoltato 3(tre)giorni fa a Roma su manovra stipendi Juve.A 3(tre)giorni sui soliti aggregatori di veline c'è t… -