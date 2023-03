Judo | Grand Slam Tashkent 2023 | settimo posto nei 70 kg per Martina Esposito

(Di sabato 4 marzo 2023)si classifica alnei 70 kg al torneo Grandi. L’azzurra, dopo le vittorie ottenute per ippon nei confronti della kazaka Mayakova e dell’uzbeca Razzokberdieva, che le hanno consentito di qualificarsi ai quarti di finale, viene sconfitta da Barbara Matic, croata numero 1 del ranking mondiale e campionessa del mondo 2021 e 2022. Successivamente ko anche nel recupero con l’uzbeca Gulnoza Matniyazova, cui si è arresa per immobilizzazione. L’azzurra si è detta poco soddisfatta dell’ultimo match: “Sicuramente non sono per niente contenta di come ho fatto l’ultimo incontro. Però questo è il, oggi tocca a te domani toccherà a me. In questa gara ho fatto delle cose che prima non avrei mai provato in gara e quindi per me è una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Judo, #GrandSlam Tashkent 2023: settimo posto nei 70 kg per Martina #Esposito - TassoOfficial : Judo, Tashkent Grand Slam: Yuldoshev regala l'oro all'Uzbekistan. Giappone in testa al medagliere. Assegnati quattr… - euronewsit : Judo, Tashkent Grand Slam: Yuldoshev regala l'oro all'Uzbekistan. Giappone in testa al medagliere. Assegnati quattr… - FoGOLF : #Judo, Tashkent Grand Slam: una medaglia per tutti. Piazzamenti per ... - euronewsit : Judo, #Tashkent Grand Slam: una medaglia per tutti. Piazzamenti per #MatteoPiras e #ValentinaToniolo. @euronews… -

Finalmente una medaglia d'oro per l' Uzbekistan ! Profeta in patria Nella seconda giornata del " TashkentSlam ", quarta prova del World Tour di, valida come qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, l'Uzbekistan conquista la sua prima vittoria. Tutto merito di Murodjon Yuldoshev (27 anni), ...Buon quinto posto per Veronica Toniolo nei 57 kg nel corso della prima giornata delSlam di Tashkent di. In Uzbekistan l'azzurra si è fermata soltanto dinnanzi alle fortissime giapponesi. Prima, tre vittorie nette: prima con Wazari di harai goshi nel golden score sulla ...Prima giornata di gare per il " TashkentSlam" di, in corso di svolgimento nella capitale dell'Uzbekistan, quarta tappa stagionale del World Tour, valida come qualificazione alle Olimpiadi di Parigi2024. Gli atleti di casa si sono ...

Judo, Grand Slam Tashkent 2023: Martina Esposito è settima nei 70 kg, out al primo turno Zucco OA Sport

Seconda giornata priva di grandi exploit per i colori azzurri al Grand Slam di Tashkent 2023, quarto appuntamento stagionale del World Tour di judo in corso di svolgimento sui tatami del Yunusobod Spo ...Trascinata dal pubblico caloroso di Tashkent, la squadra uzbeka ha conquistato nella giornata odierna ben quattro medaglie, un oro e due bronzi. Ma in testa al medagliere, alla vigilia dell'ultima gio ...