Judo, Grand Slam Tashkent 2023: Martina Esposito è settima nei 70 kg, out al primo turno Zucco (Di sabato 4 marzo 2023) Seconda giornata priva di Grandi exploit per i colori azzurri al Grand Slam di Tashkent 2023, quarto appuntamento stagionale del World Tour di Judo in corso di svolgimento sui tatami del Yunusobod Sport Complex. Quest’oggi sono andate in scena quattro categorie di peso: -63 e -70 kg femminili, -73 e -81 kg maschili. Domani sarà il turno delle categorie pesanti. In casa Italia il miglior risultato odierno è arrivato nei 70 kg con Martina Esposito, che ha fatto valere il suo status di ottava testa di serie del seeding superando i primi due incontri delle eliminatorie (per ippon sia con la kazaka Anastassiya Mayakova che con l’uzbeka Khurshida Razzokberdieva) e raggiungendo così come da pronostico ai quarti di finale la croata Barbara ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) Seconda giornata priva dii exploit per i colori azzurri aldi, quarto appuntamento stagionale del World Tour diin corso di svolgimento sui tatami del Yunusobod Sport Complex. Quest’oggi sono andate in scena quattro categorie di peso: -63 e -70 kg femminili, -73 e -81 kg maschili. Domani sarà ildelle categorie pesanti. In casa Italia il miglior risultato odierno è arrivato nei 70 kg con, che ha fatto valere il suo status di ottava testa di serie del seeding superando i primi due incontri delle eliminatorie (per ippon sia con la kazaka Anastassiya Mayakova che con l’uzbeka Khurshida Razzokberdieva) e raggiungendo così come da pronostico ai quarti di finale la croata Barbara ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FoGOLF : #Judo, Tashkent Grand Slam: una medaglia per tutti. Piazzamenti per ... - euronewsit : Judo, #Tashkent Grand Slam: una medaglia per tutti. Piazzamenti per #MatteoPiras e #ValentinaToniolo. @euronews… - sportface2016 : #Judo, a #Tashkent buon quinto posto per Veronica #Toniolo nei 57kg - glooit : Judo, Tashkent Grand Slam: una medaglia per tutti. Piazzamenti per Matteo Piras e Valentina Toniolo leggi su Gloo… - euronewsit : Judo, #Tashkent Grand Slam: una medaglia per tutti. Piazzamenti per #MatteoPiras e #ValentinaToniolo. @euronews… -