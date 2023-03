Joe Biden | l' esito della biopsia ha confermato un tumore della pelle

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Joe #Biden sulla sua ricandidatura:'è legittimo che le persone sollevino questioni sulla mia età. È assolutamente l… - mirkonicolino : Il presidente degli #USA Joe #Biden candida a capo della Banca Mondiale Ajaypal #SinghBanga, attuale presidente di… - Elisabe94838092 : RT @laperlaneranera: 3 Febbraio 2023 Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha STATO ricevuto da Joe Biden alla Casa Bianca. ???? 'Abbiamo perso… - DriverMattia198 : RT @LBasemi: L’ ELITE GLOBALUDRA STA VACILLANDO La grande società di crypto FTX, finanziatrice del partito di Joe Biden e dell'invio di arm… - occhio_notizie : Rimosso un tumore della pelle a Joe Biden: come sta oggi il presidente degli Stati Uniti? Il delicato intervento è… -

Il mese scorso il presidente degli Stati Uniti,, ha subito la rimozione di un cancro della pelle diagnosticato durante uno screening sanitario di routine: lo ha riferito la Casa Bianca, ripresa dalla Bbc, precisando che ora sta bene. La ...Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha fatto visita per la seconda volta a. Il tema sul tavolo è sempre quello della risposta all'invasione ucraina. Ma la Casa Bianca tende a precisare che l'...operato per una lesione cutanea sul petto: 'Era un tumore' J oe, 80 anni, è stato operato a febbraio per una 'piccola' lesione cutanea che si è rivelata cancerosa dopo l'esame, lo ha ...

Con un comunicato, il medico della Casa Bianca ha reso noto che la lesione rimossa dal petto del presidente americano lo scorso mese è un carcinoma basocellulare, un tipo comune di cancro della pelle.Per oltre un anno, l’Occidente e non solo ha chiesto a Xi di mediare tra Ucraina e Russia finché Pechino non ha elencato 12 punti per fermare le ostilità. Kiev e Mosca non li hanno bocciati ma nemmeno ...