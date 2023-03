Jennifer Aniston spiega perché i suoi amici la chiamano “dottoressa” (Di sabato 4 marzo 2023) Jennifer Aniston è una delle attrici più amate e famose di Hollywood, ma sappiate che nella sua quotidianità – soprattutto dai suoi amici più stretti- viene soprannominata “dottoressa Aniston”. Durante una recente intervista rilasciata al programma USA Today, la star ha raccontato alcuni retroscena sulla sua passione per il mondo del fitness e l’attenzione che dedica alla sua salute, Due cose che, stando alla sue dichiarazioni, sono nate da alcuni abitudini malsane dei suoi genitori. Sua madre, Nancy Bow, e suo padre, John Aniston, sono morti rispettivamente a 79 anni (nel 2016) e 89 anni (nel 2022). “Dio benedica i miei genitori che non sono più con noi. Non erano campioni di salute. Mio padre ha vissuto fino a 89 anni sorprendentemente, ma ... Leggi su cinemaserietv (Di sabato 4 marzo 2023)è una delle attrici più amate e famose di Hollywood, ma sappiate che nella sua quotidianità – soprattutto daipiù stretti- viene soprannominata “”. Durante una recente intervista rilasciata al programma USA Today, la star ha raccontato alcuni retroscena sulla sua passione per il mondo del fitness e l’attenzione che dedica alla sua salute, Due cose che, stando alla sue dichiarazioni, sono nate da alcuni abitudini malsane deigenitori. Sua madre, Nancy Bow, e suo padre, John, sono morti rispettivamente a 79 anni (nel 2016) e 89 anni (nel 2022). “Dio benedica i miei genitori che non sono più con noi. Non erano campioni di salute. Mio padre ha vissuto fino a 89 anni sorprendentemente, ma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sara_DelaGarza : @zampipoloniasoy Paula Usero, Carol Rovira, Cate Blanchett, Sandra Bullock, Rihanna ???????, Jennifer Aniston, Lana Parrilla, Katie McGrath - vivomaiara : 6 actresses to get to know me sophia abrahao giovanna antonelli alessandra negrini lana parrilla rebecca mader je… - antoxnelli : 6 actresses to get to know me giovanna antonelli dulce maria giselle itié carla diaz jennifer aniston lucero - scrantonero : 6 actresses to get to know me giovanna antonelli scarlett johansson lília cabral jennifer aniston florence pugh… - davi190588 : RT @NetflixIT: Pronti per la primavera? ?? Marzo inizierà con la nuova stagione di Incastrati e di Sex/Life, proseguirà con nuovi episodi de… -