Jenna Ortega: “Basta teenager stupidi nei film e nelle serie. A volte siamo intelligenti” (Di sabato 4 marzo 2023) Jenna Ortega è convinta che la generazione Z sia scarsamente rappresentata sullo schermo. La star di Mercoledì si è scagliata contro gli stereotipi sugli adolescenti nei film e negli show televisivi, spiegando i presupposti che stanno dietro alle particolari etichette secondo cui gli adolescenti sono intrinsecamente “poco intelligenti”: “Penso che per me, dato che sembro un po’ più giovane, recito da poco più di dieci anni, quindi sono stata un’adolescente praticamente nelle storie“, ha detto Ortega durante la serie YouTube “Hot Ones”. “Mi sembra che sia sempre l’adolescente che disobbedisce, l’adolescente che parla male, o molte volte ‘poco intelligente’, cosa che non credo sia vera“. L’attrice di Scream VI ha continuato: “Penso che sia anche ... Leggi su cinemaserietv (Di sabato 4 marzo 2023)è convinta che la generazione Z sia scarsamente rappresentata sullo schermo. La star di Mercoledì si è scagliata contro gli stereotipi sugli adolescenti neie negli show televisivi, spiegando i presupposti che stanno dietro alle particolari etichette secondo cui gli adolescenti sono intrinsecamente “poco”: “Penso che per me, dato che sembro un po’ più giovane, recito da poco più di dieci anni, quindi sono stata un’adolescente praticamentestorie“, ha dettodurante laYouTube “Hot Ones”. “Mi sembra che sia sempre l’adolescente che disobbedisce, l’adolescente che parla male, o molte‘poco intelligente’, cosa che non credo sia vera“. L’attrice di Scream VI ha continuato: “Penso che sia anche ...

