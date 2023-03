Jason Bourne | in che ordine vedere i film della saga

(Di sabato 4 marzo 2023) Tra gli eroi d’azione più carismatici degli ultimi vent’anni c’è, arrivato al cinema alla fine del 2002 con il volto di Matt Damon, dopo essere già stato apprezzato dagli appassionati di letteratura spionistica come protagonista di tre romanzi di Robert Ludlum (e, dal 2004, in una serie di nuove avventure in prosa a firma di Eric Van Lustbader fino al 2017 e successivamente di Brian Freeman). Con la regia di Doug Liman e Paul Greengrass, l’agente segreto affetto da amnesia ha lasciato il segno nel corso degli anni, e c’è chi ancora attende con ansia il suo ritorno sullo schermo (un nuovosarebbe in lavorazione – ci torneremo su a fine articolo – ma non per forza con la partecipazione attiva di Damon e del suo personaggio). Ma in chevanno visti i cinque? Ecco la nostra ...

Domenica 5 marzo , in prima serata su Italia 1 , arriva il film "" quinto film della saga, diretto da Paul Greengrass interpretato da Matt Damon, Tommy Lee Jones, Alicia Vikander e Vincent Cassell. Matt Damon, nel ruolo di, torna a ...... dal Tom Cruise non abbastanza alto, e quindi "simile" per statura ad Hart, a Matt Damon e al suo, con tanto di improbabile comparsata di Josh Hartnett anch'egli nei panni di se stesso. ...Non mancano però i film d'azione, che sono in netta prevalenza: il notissimo Attacco al Potere e le saghe di Fast and Fourius e. In fila nello scaffale teneva anche horror come Hostel e ...

The Bourne Identity ha insegnato a una generazione come amare l ...

