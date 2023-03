Jacobs fa 6' 52 | Ceccarelli vola in 6' 47! Alle 18 55 la finalissima dei 60 con due italiani

(Di sabato 4 marzo 2023) Marcellc'è. Vince la semifinale in 6"52, miglior tempo personale dell'anno, nonostante una partenza leggermente ritardata. Poi la parte lanciata da grandissimo e un successo comodo, nonostante ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : “Abbiamo bisogno di voi!” ???? Marcell Jacobs incita i fan prima delle semifinali sui 60 metri degli Euroindoor di at… - Eurosport_IT : Due azzurri in finale nei 60 metri #Istanbul2023 | #Atletica | #Jacobs | #Ceccarelli - codeghino10 : RT @Eurosport_IT: Due azzurri in finale nei 60 metri #Istanbul2023 | #Atletica | #Jacobs | #Ceccarelli - Brauzzi_m : RT @atleticaitalia: ???????????? ???? ???????????? ?????? ??.???? Azzurri show a #Istanbul2023, il campione olimpico @crazylongjumper vince la terza semifinal… - spawnix : ??Samuele Ceccarelli vince la sua semifinale con un clamoroso 6'47 (miglior crono europeo dell'anno), Marcell Jacob… -

Marcellc'è. Vince la semifinale in 6"52, miglior tempo personale dell'anno, nonostante una partenza ... CapolavoroMa il vero capolavoro della semifinale lo fa Samuele, il ...Nella finale, che andrà in scena alle 18:55 italiane, troveremo i due azzurriche si contenderanno una medaglia con Prescod, Larsson, Azu, Volko, Kopec e Fuchs.La gara più attesa, naturalmente la finale dei 60 metri piani dove il campione uscente Marcelldeve vedersela con il britannico e Samuele. Il neo campione Italiano della specialità ...

Ceccarelli e Jacobs in finale da 1° e 2° nei 60 agli Europei indoor di atletica la Repubblica

Marcell Jacobs c'è. Vince la semifinale in 6"52 ... Ma il vero capolavoro della semifinale lo fa Samuele Ceccarelli, il 23enne campione italiano scattato dalla quarta corsia stampa un clamoroso 6"47, ...Alle ore 18.55 la finale dei 60 metri con Samuele Ceccarelli, autore del miglior tempo in semifinale con un clamoroso 6.47, e il campione olimpico Marcell Jacobs, 6.52 per vincere la sua semifinale.