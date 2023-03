Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Jacobs battuto da Ceccarelli: 'Almeno l'oro è rimasto in casa' #Eurondoor #Istanbul2023 - a27388464 : RT @Ern4Pel: L’avrò rivisto almeno 50 volte. Spinazzola vede l’azione 5 secondi prima di tutti. Pellegrini lo asseconda perfettamente. Spin… - Manutalla76 : RT @Ern4Pel: L’avrò rivisto almeno 50 volte. Spinazzola vede l’azione 5 secondi prima di tutti. Pellegrini lo asseconda perfettamente. Spin… - 40eSto : RT @Ern4Pel: L’avrò rivisto almeno 50 volte. Spinazzola vede l’azione 5 secondi prima di tutti. Pellegrini lo asseconda perfettamente. Spin… - brunodalmontee : RT @Ern4Pel: L’avrò rivisto almeno 50 volte. Spinazzola vede l’azione 5 secondi prima di tutti. Pellegrini lo asseconda perfettamente. Spin… -

Emozionatissimo Ceccarelli: "Non so cosa dire, davvero, non me l'aspettavo, dammi la mano", chiede rivolgendosi ache replica: "l'oro è rimasto in casa, tanto di cappello per lui, sono ...Mal'oro è rimasto in casa. Io ho dato tutto quello che potevo, sono po' scontento per me ma contento per lui. Tanto di cappello". Sulle sue condizioni fisicheha minimizzato: "Avevo un ...Marcellnon è riuscito a difendere il titolo conquistato due anni fa, ma ha fatto i ...è rimasta in casa ". "Io ho dato tutto quello che avevo, ho fatto tutto il possibile ma mi ha ...

Jacobs: "Almeno l'oro è rimasto a casa". Ceccarelli: "Correvo contro me stesso" La Gazzetta dello Sport

Samuele Ceccarelli ha vinto la medaglia d’oro nei 60 metri agli Euroindoor di Istanbul. Li ha corsi in 648, battendo Marcell Jacobs, campione uscente, che è arrivato a 650. Per Jacobs è la seconda v ...ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – E’ grande Italia agli Europei indoor di atletica in corso a Istanbul. Dopo la vittoria di Zane Weir nel ...