Italia’s Got Talent 2023, anticipazioni: ecco giuria e nuovi presentatori (Di sabato 4 marzo 2023) Italia’s Got Talent 2023, anticipazioni. Disney Plus annuncia la nuova giuria e la nuova coppia di presentatori del programma. Arrivano le prime anticipazioni della nuova edizione di Italia’s Got Talent 2023, al primo anno su Disney Plus. La piattaforma di streaming, infatti, ha rilevato lo show da Sky ed è pronta a lanciarlo sui proprio canali. Leggi su 2anews (Di sabato 4 marzo 2023)Got. Disney Plus annuncia la nuovae la nuova coppia didel programma. Arrivano le primedella nuova edizione diGot, al primo anno su Disney Plus. La piattaforma di streaming, infatti, ha rilevato lo show da Sky ed è pronta a lanciarlo sui proprio canali.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : La nuova giuria di Italia’s Got Talent su Disney+ - Mara Maionchi - Frank Matano - Khaby Lame - Elettra Lamborghin… - ElettraLambo : Surpriseee!!!???? Sono un nuovo giudice di Italia’s got Talent biccissss?????????? carichiii?!? #IGT #DisneyPlus… - orgoglionerd : Italia’s Got Talent: Giuria e conduttori rivelati da Disney+ - oceano222 : RT @trash_italiano: La nuova giuria di Italia’s Got Talent su Disney+ - Mara Maionchi - Frank Matano - Khaby Lame - Elettra Lamborghini C… - IcrewplayC : Italia’s got talent: cast della nuova edizione -