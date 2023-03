Italia, Compagno dello Steaua Bucarest nella lista dei preconvocati: 'Pensavo che il presidente scherzasse' (Di sabato 4 marzo 2023) In Romania c'è un Italiano che comanda la classifica cannonieri: si chiama Andrea Compagno, classe '96 della Steaua Bucarest... Leggi su calciomercato (Di sabato 4 marzo 2023) In Romania c'è unno che comanda la classifica cannonieri: si chiama Andrea, classe '96 della...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Italia, #Compagno dello #SteauaBucarest nella lista dei preconvocati: 'Pensavo che il presidente scherzasse' - MarcoBarzaghi : RT @barzacom_: ??#Italia, Andrea #Compagno, attaccante del FCSB (ex Steaua Bucarest), inserito nella lista dei pre-convocati @MarcoBarzaghi… - yv_alessandro : Italia, chiamata a sorpresa: Roberto Mancini convoca per la prima volta Andrea Compagno. Breve presentazione dell’a… - GoalItalia : La Steaua Bucarest annuncia: 'Andrea Compagno convocato dall'Italia' ???? - bennygiardina : Il palermitano Andrea Compagno, figlio dell'ex rosanero Rosario, è stato convocato da Mancini per gli impegni dell'… -