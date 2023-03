Italia-Cina: Gasparri,'svendita voluta da grillini è finita' (Di sabato 4 marzo 2023) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - “Più che giusta la prudenza del governo Meloni sulla Via della Seta, ovverosia sui rapporti con la Cina. Il governo Conte, regista Di Maio e anche un oscuro sottosegretario di cui si sono perse le tracce, ha sottoscritto accordi di subordinazione dell'Italia alla Cina. Con questo Paese si potrà avviare un normale dialogo quando non ci sarà più la dittatura comunista e ci saranno democrazia e libertà. La svendita dell'Italia alla Cina voluta da Grillo e dai grillini è finita. Non a caso Grillo, che diserta la scena politica, è andato nei giorni scorsi a Roma a genuflettersi davanti alle autorità diplomatiche cinesi. Lo fanno gratis o per lavoro?” Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - “Più che giusta la prudenza del governo Meloni sulla Via della Seta, ovverosia sui rapporti con la. Il governo Conte, regista Di Maio e anche un oscuro sottosegretario di cui si sono perse le tracce, ha sottoscritto accordi di subordinazione dell'alla. Con questo Paese si potrà avviare un normale dialogo quando non ci sarà più la dittatura comunista e ci saranno democrazia e libertà. Ladell'allada Grillo e dai. Non a caso Grillo, che diserta la scena politica, è andato nei giorni scorsi a Roma a genuflettersi davanti alle autorità diplomatiche cinesi. Lo fanno gratis o per lavoro?” Lo afferma il senatore di ForzaMaurizio ...

Covid: atti inchiesta, 'Brusaferro non agì', per Iss ipotesi truffa ai danni dello Stato 'Nonostante il presidente dell'Iss sia a conoscenza delle conseguenze devastanti del Covid - 19 in Cina e nonostante a fine gennaio vi fosse stata la conferma che il virus era ormai giunto in Italia è emerso che non sono state adottate iniziative dirette a preparare il Sistema sanitario nazionale a ...

Inchiesta covid, atti procura Bergamo: 'Governo fu inefficiente'

Covid, Conte a pm: Fontana non chiese zona rossa per Val Seriana

Blocco americano. L'abbraccio all'India porta l'Italia più lontana dalla Cina

Italia-Cina, Meloni: "Visita a Pechino non ancora calendarizzata" (LaPresse) "Il tema della Cina va trattato separatamente" rispetto ai rapporti con l'India, "è ancora oggetto da parte nostra di valutazione."