(Di sabato 4 marzo 2023) Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael, ha dichiarato oggi di aver avuto "" con funzionariiani che potrebbero portare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LuciaDiMartin18 : RT @LucianaBorsatti: Iran: Grossi, 'discussioni costruttive' sul nucleare - Mondo - ANSA - LucianaBorsatti : Iran: Grossi, 'discussioni costruttive' sul nucleare - Mondo - ANSA - Italian : Iran: Grossi, 'discussioni costruttive' sul nucleare - ItaliaStartUp_ : Iran: Grossi, 'discussioni costruttive' sul nucleare - Ultima Ora - Agenzia ANSA - novasocialnews : Iran: Grossi, 'discussioni costruttive' sul nucleare -

sono convinto che apriremo la strada ad accordi importanti", ha dettonel corso di una conferenza stampa oggi a Teheran insieme al direttore dell'Agenzia iraniana per l'energia atomica, ...sono convinto che apriremo la strada ad accordi importanti", ha dettonel corso di una conferenza stampa oggi a Teheran insieme al direttore dell'Agenzia iraniana per l'energia atomica, ..."Dobbiamo attendere" gli esiti delle visite diine di Milley in Israele, ma "gli iraniani hanno già deciso", aggiunge l'esperto, escludendo l'ipotesi di una soluzione diplomatica. La ...

Iran: Grossi, 'discussioni costruttive' sul nucleare - Ultima Ora Agenzia ANSA

"Qualsiasi azione militare contro le centrali nucleari iraniane è totalmente riprovevole e illegale ed è al di fuori degli standard internazionali", ha detto il capo dell'Aiea in missione a Teheran ...Teheran, 4 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) Rafael Mariano Grossi ha invitato a calmare le tensioni per le apprensioni ...