(Di sabato 4 marzo 2023) Teheran, 4 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Ilgenerale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica () Rafael Mariano Grossi ha invitato a calmare le tensioni per le apprensioni sull'arricchimento dell'uranio da parte dell'. Lo ha dichiarato a seguito della sua visita nella repubblica islamica, dopo la notizia che Teheran ha arricchito l'uranio a livelli vicini a quanto è necessario per fabbricare un'arma nucleare. In una conferenza stampa con il suo omologo dell'agenzia nucleareiana Mohamed Eslami, Grossi ha spiegato che la sua intenzione è quella dilacon le autoritàiane. "Siamo pronti a continuare con gli incontri e lesono", ha dichiarato, aggiungendo che ...

sono convinto che apriremo la strada ad accordi importanti", ha detto Grossi nel corso di una conferenza stampa oggi a Teheran insieme aldell'Agenzia iraniana per l'energia atomica, ...... se necessario, per impedire all'di ottenere armi nucleari: tuttavia, una mossa del genere avrebbe conseguenze. Più cauto sul tema, ilper le politiche al National Iranian American ...... ha affermato Kemba Walden,cyber nazionale ad interim, durante una call con i ... Russia,, Corea del Nord e altri stati autocratici" "stanno utilizzando in modo aggressivo capacità ...

Iran: direttore Aiea, 'moderare la tensione, aspettative da colloqui 'alte'' Gazzetta di Reggio

