Iran | ancora studentesse intossicate | ' Decine di ricoveri' Ma per il governo è un complotto dei nemici

(Di sabato 4 marzo 2023) Proseguono i misteriosi casi di intossicazione nelle scuole femminili in. Secondo i media ufficiali, nuovi episodi si sono registrati in sei scuole del Paese (ma per gli attivisti sarebbero ...

#FatemehRezaei,11anni,morta avvelenata dalla Rep. islam. in #Iran che terrorizza la popolazione femminile con attac… - #Iran: si sono moltiplicati gli attacchi con il gas nelle scuole femminili e sono decine le ragazze finite in osped… - Orrore senza fine in #Iran! Studentesse avvelenate.

sarebbero anche di più) e decine di studentesse sono state ricoverate dopo aver inalato una sostanzanon individuata. 'Bambine avvelenate per chiudere le scuole femminili': l'orrore in

Proseguono i misteriosi casi di intossicazione nelle scuole femminili in Iran. Secondo i media ufficiali, nuovi episodi si sono registrati in sei scuole del Paese (ma per gli attivisti ...Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, Rafael Mariano Grossi, ha incontrato oggi alcuni funzionari iraniani, pochi giorni ...