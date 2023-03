Inzaghi: «Mi aspetto reazione dopo Bologna! Partita difficile col Lecce» (Di sabato 4 marzo 2023) Simone Inzaghi, alla vigilia di Inter-Lecce, ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro. Queste le parole del tecnico nerazzurro difficile – Simone Inzaghi presenta Inter-Lecce, match delicato che arriva dopo la sconfitta dei nerazzurri al Dall’Ara: «Ci arriviamo arrabbiati per l’ultimo risultato, non vediamo l’ora di scendere in campo. Abbiamo analizzato gli errori commessi, per quanto riguarda la discontinuità servirà grande concentrazione. Dovremo usare la testa in una Partita difficile come quella di domani. Mi aspetto una reazione da grandi uomini e da grande gruppo quale siamo. Lecce? Troveremo una Partita difficile, una squadra in salute che gioca un ... Leggi su inter-news (Di sabato 4 marzo 2023) Simone, alla vigilia di Inter-, ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro. Queste le parole del tecnico nerazzurro– Simonepresenta Inter-, match delicato che arrivala sconfitta dei nerazzurri al Dall’Ara: «Ci arriviamo arrabbiati per l’ultimo risultato, non vediamo l’ora di scendere in campo. Abbiamo analizzato gli errori commessi, per quanto riguarda la discontinuità servirà grande concentrazione. Dovremo usare la testa in unacome quella di domani. Miunada grandi uomini e da grande gruppo quale siamo.? Troveremo una, una squadra in salute che gioca un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoMercatoWeb : Inter, Inzaghi: 'Siamo arrabbiati dopo la sconfitta di Bologna, mi aspetto una reazione' - sportmediaset : Inzaghi: 'Siamo arrabbiati, contro il Lecce mi aspetto una reazione' #Inzaghi #InterLecce #SerieA - DaniloBatresi : RT @it_inter: #Inzaghi: 'Mi aspetto una reazione da grandi uomini e da grande gruppo' - DaniloBatresi : RT @marifcinter: #Inzaghi: “Arriviamo a questa sfida arrabbiati per l'ultimo risultato, non vediamo l'ora di tornare in campo. Abbiamo anal… - marifcinter : #Inzaghi: “Arriviamo a questa sfida arrabbiati per l'ultimo risultato, non vediamo l'ora di tornare in campo. Abbia… -