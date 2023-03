Inzaghi chiede reazione all’Inter | ma serve continuità | suo ruolo cruciale

Leggi su inter-news

(Di sabato 4 marzo 2023)alla vigilia di Inter-Lecce, sfida della venticinquesima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 18 a San Siro, ha sottolineato quanto sia fondamentale reagire dopo la caduta di Bologna (vedi dichiarazioni). A maggior ragione dopo la vittoria della Lazio a Napoli PRESSIONE – Simoneguarda a Inter-Lecce come una sfida da affrontare nel migliore dei modi per riscattare la sconfitta contro il Bologna. In più c’è la pressione della Lazio che con i preziosi tre punti conquistati sul campo del Napoli si è piazzata momentaneamente al secondo posto, sopra Inter e Milan. Insomma, il match contro il Lecce è tutto tranne che una passeggiata. Vuoi perché bisogna rialzare la testa subito, vuoi perché la corsa Champions League non aspetta e vuoi perché i salentini sono in ottima salute e non hanno nulla da ...