Inzaghi carica l’Inter: “Voglio una reazione da grandi uomini” (Di sabato 4 marzo 2023) MILANO – Inzaghi carica l’Inter: “Arriviamo a questa sfida arrabbiati per l’ultimo risultato, non vediamo l’ora di tornare in campo. Abbiamo analizzato gli errori commessi. Servirà tanta concentrazione, dovremo usare la testa: ci aspetta un match difficile, ma mi aspetto una reazione da grandi uomini e da grande gruppo, che è ciò che siamo”. Queste L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Verso Inter-Spezia, Inzaghi: “Sarà un match complicato” Sassuolo-Lecce risultato finale 1-0 La ripresa secondo Inzaghi: “Napoli migliore d’Europa, ma l’Inter ci crede” La ripresa secondo Pioli: “In corsa su tutto, vogliamo ripartire vincendo” Pioli presenta ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 4 marzo 2023) MILANO –: “Arriviamo a questa sfida arrabbiati per l’ultimo risultato, non vediamo l’ora di tornare in campo. Abbiamo analizzato gli errori commessi. Servirà tanta concentrazione, dovremo usare la testa: ci aspetta un match difficile, ma mi aspetto unadae da grande gruppo, che è ciò che siamo”. Queste L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Verso Inter-Spezia,: “Sarà un match complicato” Sassuolo-Lecce risultato finale 1-0 La ripresa secondo: “Napoli migliore d’Europa, maci crede” La ripresa secondo Pioli: “In corsa su tutto, vogliamo ripartire vincendo” Pioli presenta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... grafuio : RT @fralittera: Inzaghi di qua Inter di là Nessuno pero che dice che i campioni di italia in carica senza aver smantellato la squadra (com… - milanointerist : RT @fralittera: Inzaghi di qua Inter di là Nessuno pero che dice che i campioni di italia in carica senza aver smantellato la squadra (com… - fralittera : Inzaghi di qua Inter di là Nessuno pero che dice che i campioni di italia in carica senza aver smantellato la squa… - cagliarilivemag : Inzaghi carica l'Inter “Voglio una reazione da grandi uomini” - cagliarilivemag : Inzaghi carica l'Inter “Voglio una reazione da grandi uomini” -