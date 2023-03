Inzaghi carica l’Inter “Voglio una reazione da grandi uomini” (Di sabato 4 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Arriviamo a questa sfida arrabbiati per l’ultimo risultato, non vediamo l’ora di tornare in campo. Abbiamo analizzato gli errori commessi. Servirà tanta concentrazione, dovremo usare la testa: ci aspetta un match difficile, ma mi aspetto una reazione da grandi uomini e da grande gruppo, che è ciò che siamo”. Così Simone Inzaghi alla vigilia del match casalingo contro il Lecce, una sfida che arriva dopo il ko di misura in casa del Bologna. “Di fronte troveremo una squadra in salute, che gioca un ottimo calcio: il Lecce sta facendo un ottimo campionato, dovremo prestare molta attenzione, le partite sono tutte difficili, questa stagione lo sta dimostrando”, spiega Inzaghi che ha grande fiducia nei suoi ragazzi. “Il nostro è un gruppo unito e la dimostrazione è data dalla ... Leggi su ildenaro (Di sabato 4 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Arriviamo a questa sfida arrabbiati per l’ultimo risultato, non vediamo l’ora di tornare in campo. Abbiamo analizzato gli errori commessi. Servirà tanta concentrazione, dovremo usare la testa: ci aspetta un match difficile, ma mi aspetto unadae da grande gruppo, che è ciò che siamo”. Così Simonealla vigilia del match casalingo contro il Lecce, una sfida che arriva dopo il ko di misura in casa del Bologna. “Di fronte troveremo una squadra in salute, che gioca un ottimo calcio: il Lecce sta facendo un ottimo campionato, dovremo prestare molta attenzione, le partite sono tutte difficili, questa stagione lo sta dimostrando”, spiegache ha grande fiducia nei suoi ragazzi. “Il nostro è un gruppo unito e la dimostrazione è data dalla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QdSit : Inzaghi carica l’Inter “Voglio una reazione da grandi uomini” - Tele_Nicosia : MILANO (ITALPRESS) - 'Arriviamo a questa sfida arrabbiati per l'ultimo risultato, non vediamo l'ora di tornare in c… - vivereitalia : Inzaghi carica l'Inter 'Voglio una reazione da grandi uomini' - messina_oggi : Inzaghi carica l’Inter “Voglio una reazione da grandi uomini”MILANO (ITALPRESS) - 'Arriviamo a questa sfida arrabbi… - ZerounoTv : Inzaghi carica l’Inter “Voglio una reazione da grandi uomini” -