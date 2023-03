“Inter vs Juventus | Eurogol di Vecino e la fermata di Sarri a Spalletti”

(Di sabato 4 marzo 2023) Il Napoli si ferma e la Lazio sbanca il Maradona. Dopo otto trionfi consecutivi, la squadra di Lucianodeve inchinarsi alla prestazione determinata dell’ex allenatore azzurro, Maurizio, che porta a casa i tre punti con un gol di prodezza balistica di. Il Maradona è una bolgia che desidera liberare la voglia di vincere dei suoi beniamini, ma questa volta l’avversario si dimostra un osso duro da spezzare. Inizia una partita equilibrata, entrambe le formazioni che cercano di prendere il controllo del gioco e di imporre il proprio ritmo. La Lazio copre bene tutte le linee di passaggio, ma il Napoli non demorde e mette subito pressione sui biancocelesti. Al 6?,rischia di aprire le marcature con un colpo di testa su calcio di punizione di Luis Alberto, ma Di Lorenzo salva sulla linea. I ...

Christian Vieri, durante la BoboTv, ha analizzato il momento dell'Inter e la stagione dei nerazzurri: "L’Inter è la squadra più forte del campionato, nessuno ha Lukaku, Dzeko e Lautaro... Nessuno ha q ...Tutto pronto per il big match tra Inter e Juventus, valevole per la semifinale d'andata della Coppa Italia Femminile. Il fischio d'inizio è previsto per sabato 4 marzo alle ore 14:30. L'elenco delle ...