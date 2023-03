Inter | Skriniar e Dimarco ko Col Lecce Dzeko avanti su Lukaku Out Mkhitaryan?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MatteoBarzaghi : Inter. Assenti a Bologna oltre a Correa: Skriniar e Dimarco. Mal di schiena per lo slovacco, affaticamento addomina… - Inter : Un'altra sostituzione: @DenzelJMD2 ?? #Skriniar #ForzaInter #InterPorto #UCL - piacere_inter : ?? Verso #InterLecce, Milan #Skriniar e Federico #Dimarco non sono stati convocati: saranno probabilmente disponibil… - MentalitNeroaz1 : GdS - Inter-Lecce, Milan Skriniar e Federico Dimarco non sono stati convocati. #inter #forzainter #InterLecce - Matteo_Vergani_ : RT @InterHubOff: ?? Inter-Lecce, Milan Skriniar e Federico Dimarco non sono stati convocati: saranno probabilmente disponibili nella trasfe… -

Contro il Lecce Simone Inzaghi dovrà rinunciare ae Dimarco. Dopo la rifinitura di questo pomeriggio alla Pinetina, lo slovacco e l'esterno azzurro hanno lasciato il centro tecnico dell'dove i compagni resteranno in ritiro in vista ...Intanto, però, con il suo Atletico Madrid rappresenta la più grande minaccia per uno dei profili più graditi a Milano per ereditare il posto di Milan. Niente Inigo Martinez per l': ...Nell'al massimo saranno disponibili per la panchinae Dimarco , entrambi assenti a Bologna: Darmian e Gosens pronti a sostituirli, rispettivamente nel trio di difesa e come quinto a ...

Il difensore slovacco e l'esterno azzurro non sono stati convocati e recupereranno in vista di La Spezia e di Porto. In avanti il bosniaco ha più chance rispetto a Big Rom per far coppia con Lautaro.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...