Inter | seconda partita senza Darmian e Dimarco sulle fasce? Le gerarchie

Leggi su inter-news

(Di sabato 4 marzo 2023) Federicosarà assente per laconsecutiva, così come Milan Skriniar (vedi articolo). L’ultimo allenamento non ha dato buoni segnali, l’si appresta a giocare ancora con Denzel Dumfries e Robin Gosens. ASSENZE – La stagione 2022/2023 è stata insolita per l’. Simone Inzaghi ha visto i suoi giocatori spesso fuori per infortunio, da quelli chiave come Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic fino al solito Joaquin Correa. Nelle ultime settimane si sono aggiunti alla lista già lunga sia Milan Skriniar che Federico. I due hanno saltato la trasferta di Bologna e faranno lo stesso con il Lecce. Gli ultimi allenamenti non sono stati confortanti, Simone Inzaghi dovrà correre ai ripari nel pomeriggio di domenica. L’esterno italiano e lo slovacco sono due titolari ...