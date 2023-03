Inter, Samaden al passo d’addio: a fine stagione lascerà il settore giovanile (Di sabato 4 marzo 2023) Roberto Samaden lascerà l’Inter. Il responsabile del settore giovanile nerazzurro, infatti, ha comunicato alla dirigenza del club nerazzurro che non rinnoverà il contratto in scadenza al 30 giugno. Samaden saluta così il club milanese dopo 33 anni e dopo 23 da responsabile del vivaio Interista. Un periodo costellato da numerosi successi: 16 scudetti su 22 finali disputate (tra tutte le categorie), una NextGen, 5 Supercoppe, una Coppa Italia Primavera e 3 Tornei di Viareggio. Numeri cui si accompagnano i giocatori formati e rimasti tra i professionisti come Federico Dimarco ancora oggi all’Inter. Ma anche Marco Benassi, Davide Faraoni, Michele Di Gregorio e Alfred Duncan, solo per citare alcuni tra coloro che militano in club di Serie ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) Robertol’. Il responsabile delnerazzurro, infatti, ha comunicato alla dirigenza del club nerazzurro che non rinnoverà il contratto in scadenza al 30 giugno.saluta così il club milanese dopo 33 anni e dopo 23 da responsabile del vivaioista. Un periodo costellato da numerosi successi: 16 scudetti su 22 finali disputate (tra tutte le categorie), una NextGen, 5 Supercoppe, una Coppa Italia Primavera e 3 Tornei di Viareggio. Numeri cui si accompagnano i giocatori formati e rimasti tra i professionisti come Federico Dimarco ancora oggi all’. Ma anche Marco Benassi, Davide Faraoni, Michele Di Gregorio e Alfred Duncan, solo per citare alcuni tra coloro che militano in club di Serie ...

