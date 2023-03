Inter ora che fai? La Lazio è avanti, col Lecce gara da Champions League (Di sabato 4 marzo 2023) La Lazio, nella serata di ieri, al Diego Armando Maradona ha messo KO il Napoli e ha fatto registrare agli azzurri la prima sconfitta casalinga di questa stagione. Matias Vecino, ex nerazzurro, ha segnato l’unico gol del match facendo mettere alla sua squadra la freccia a sinistra per compiere il (momentaneo) sorpasso ai danni dell’Inter. Adesso la squadra di Simone Inzaghi ha ancora una volta il destino nelle proprie mani. Ma una domanda sorge spontanea: che partita bisogna aspettarsi contro il Lecce? SORPASSO MOMENTANEO ? La Lazio, nella serata di ieri al Diego Armando Maradona, ha sconfitto il Napoli capolista. Ed è salita così a 48 punti in classifica di Serie A, scavalcando almeno per il momento Inter (e Milan) a 47 punti. I nerazzurri scenderanno domani alle ore 18:00 in campo a San Siro contro ... Leggi su inter-news (Di sabato 4 marzo 2023) La, nella serata di ieri, al Diego Armando Maradona ha messo KO il Napoli e ha fatto registrare agli azzurri la prima sconfitta casalinga di questa stagione. Matias Vecino, ex nerazzurro, ha segnato l’unico gol del match facendo mettere alla sua squadra la freccia a sinistra per compiere il (momentaneo) sorpasso ai danni dell’. Adesso la squadra di Simone Inzaghi ha ancora una volta il destino nelle proprie mani. Ma una domanda sorge spontanea: che partita bisogna aspettarsi contro il? SORPASSO MOMENTANEO ? La, nella serata di ieri al Diego Armando Maradona, ha sconfitto il Napoli capolista. Ed è salita così a 48 punti in classifica di Serie A, scavalcando almeno per il momento(e Milan) a 47 punti. I nerazzurri scenderanno domani alle ore 18:00 in campo a San Siro contro ...

