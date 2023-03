Inter-Lecce, Inzaghi tra cambi e conferme! La probabile formazione ? TS (Di sabato 4 marzo 2023) Vigilia di Inter-Lecce, gara valida per la 25° giornata di Serie A. Rispetto alla gara di Bologna, Inzaghi farà dei cambi ma alcuni Interpreti saranno riconfermati LA probabile formazione ? Inter-Lecce match fondamentale per i nerazzurri in ottica Champions League. Inzaghi attingerà anche dall’undici schierato titolare a Bologna. Conferme infatti per gli esterni Dumfries e Gosens rispettivamente a destra e a sinistra, così come Brozovic in regia e Lukaku al centro dell’attacco con Lautaro Martinez. Attesi anche dei cambi: si rivede Acerbi titolare e Barella come mezzala. Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro ... Leggi su inter-news (Di sabato 4 marzo 2023) Vigilia di, gara valida per la 25° giornata di Serie A. Rispetto alla gara di Bologna,farà deima alcunipreti saranno riconfermati LAmatch fondamentale per i nerazzurri in ottica Champions League.attingerà anche dall’undici schierato titolare a Bologna. Conferme infatti per gli esterni Dumfries e Gosens rispettivamente a destra e a sinistra, così come Brozovic in regia e Lukaku al centro dell’attacco con Lautaro Martinez. Attesi anche dei: si rivede Acerbi titolare e Barella come mezzala.(3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : Tutto esaurito (o quasi) per Inter-Lecce nonostante il -18 in classifica dalla capolista Napoli: quota 70.000 è già… - infoitsport : Inter-Lecce, per i salentini ancora niente biglietti: si decide oggi! - CdS - FcInterNewsit : GdS - Inter-Lecce, San Siro ancora verso il sold out: rebus sul settore ospiti - gianlucarossitv : Video-editoriale del 4.3.2023 Trovo più clamoroso il 2° posto temporaneo (se l'#Inter non fa scherzi col #Lecce) de… - internewsit : Inter-Lecce, Inzaghi tra cambi e conferme! La probabile formazione - TS - -