Inter-Lecce, il Tar sospende il divieto di trasferta ma il prefetto lo vuole. Oggi la serie C girone C Calcio (Di sabato 4 marzo 2023) Il tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha accolto l'istanza cautelare ed ha sospeso il divieto di trasferta per i tifosi del Lecce. Il prefetto di Milano, che quei divieto aveva disposto, ha poi chiesto la sospensiva della sospensiva e cosi, alla vigilia di Inter-Lecce, non c'è ancora una certezza. Calcio, serie C girone C: fra le partite in programma Oggi Acr Messina-Monopoli, FOggia-Viterbese, Giugliano-Taranto (ore 14,30); Fidelis Andria-Gelbison (ore 17,30); Turris-Audace Cerignola (ore 20,30).

