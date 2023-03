Inter-Lecce, il TAR conferma la possibilità di trasferta: le motivazioni (Di sabato 4 marzo 2023) È arrivata la risposta finale del TAR della Lombardia riguardo alla possibilità dei tifosi salentini di esserci a San Siro per Inter-Lecce. Con tanto di motivazioni RICHIESTA RIGETTATA – È arrivata la risposta finale del TAR della Lombardia per quanto riguarda la presenza dei tifosi ospiti a San Siro in occasione di Inter-Lecce. Che ha definito incongruo proprio il divieto di trasferta. “Risalendo a un episodio circoscritto e circostanziato nell’ambito di una diversa manifestazione sportiva, ne fa conseguire un pericolo di scontri violenti. Laddove la stessa logica condurrebbe alla inammissibile conclusione di ritenere la tifoseria del Lecce pericolosa in quanto tale“, questo si legge tra le motivazioni del TAR. E ancora: “La non ... Leggi su inter-news (Di sabato 4 marzo 2023) È arrivata la risposta finale del TAR della Lombardia riguardo alladei tifosi salentini di esserci a San Siro per. Con tanto diRICHIESTA RIGETTATA – È arrivata la risposta finale del TAR della Lombardia per quanto riguarda la presenza dei tifosi ospiti a San Siro in occasione di. Che ha definito incongruo proprio il divieto di. “Risalendo a un episodio circoscritto e circostanziato nell’ambito di una diversa manifestazione sportiva, ne fa conseguire un pericolo di scontri violenti. Laddove la stessa logica condurrebbe alla inammissibile conclusione di ritenere la tifoseria delpericolosa in quanto tale“, questo si legge tra ledel TAR. E ancora: “La non ...

