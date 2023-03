Inter-Lecce, i tifosi non ci stanno: dura nota e assenza a San Siro (Di sabato 4 marzo 2023) Dopo la conferma arrivata questa mattina della possibilità per i tifosi ospiti di essere a San Siro per Inter-Lecce (vedi articolo), la curva della squadra salentina ha diramato una nota attraverso i social per esprimere il proprio disappunto e annunciare l’assenza a Milano ASSENTI – Non ci saranno i tifosi ospiti in Inter-Lecce. O, quantomeno, non la curva della squadra salentina. Che con una dura nota ha spiegato le motivazioni della decisione: “Non saremo presenti a Milano per la sfida contro l’Inter. La riapertura a poche ore dall’evento non può far felice chi aveva prenotato voli e alberghi. Siamo abituati ai divieti ma non accettiamo le prese in giro, consapevoli ... Leggi su inter-news (Di sabato 4 marzo 2023) Dopo la conferma arrivata questa mattina della possibilità per iospiti di essere a Sanper(vedi articolo), la curva della squadra salentina ha diramato unaattraverso i social per esprimere il proprio disappunto e annunciare l’a Milano ASSENTI – Non ci saranno iospiti in. O, quantomeno, non la curva della squadra salentina. Che con unaha spiegato le motivazioni della decisione: “Non saremo presenti a Milano per la sfida contro l’. La riapertura a poche ore dall’evento non può far felice chi aveva preto voli e alberghi. Siamo abituati ai divieti ma non accettiamo le prese in giro, consapevoli ...

