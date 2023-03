Inter-Lecce | è bagarre Dzeko-Lukaku Inzaghi prepara tre cambi ? CdS

(Di sabato 4 marzo 2023) Domani sera l’contro ilcercherà di riscattare la pesante sconfitta di Bologna.ha ancora qualche piccola indecisione su chi schierare al fianco di Lautaro Martinez tra. Inoltre si prevedono altre novità di formazione rispetto agli undici titolari di Bologna. NOVITÀ ? L’contro ilvuole tornare a vincere per riscattare la brutta prestazione offerta con il Bologna. Peruna delle poche certezze è rappresentata dalla presenza di Lautaro Martinez, ormai titolare inamovibile dell’attacco nerazzurro. Se l’argentino è praticamente certo della titolarità, non lo sono invece Edine Romeluche sono ancora in ballottaggio per affiancare il Toro dal primo minuto. ...

...di ritrovare subito la vittoria in vista del prossima giornata di campionato contro il, nel ... La non continuità di concentrazione e approccio dell', penso che poi tutto verrà analizzato e ...... sorpassando Milan eappaiate un punto sotto ma in attesa di giocare, oggi e domenica, rispettivamente contro Fiorentina (a Firenze) ea S. Siro. Arrivederci a domani per i 3 anticipi di ...Il prefetto di Milano, che quei divieto aveva disposto, ha poi chiesto la sospensiva della sospensiva e cosi, alla vigilia di, non c'è ancora una certezza. Calcio, serie C girone C: fra ...

Sky - Inter-Lecce, chance dal 1' per Gosens e Dumfries. Dzeko più di Lukaku per un posto al fianco di... Fcinternews.it

Per cercare di placare la bufera che negli ultimi giorni si è scatenata nei suoi confronti, a Simone Inzaghi non rimane altro che cercare di ritrovare subito la vittoria in vista del prossima giornata ...Inter, il catalano Mundo Deportivo ha svelato la scelta di Franco Kessie su un possibile futuro in nerazzurro. Andiamo a vedere i dettagli. "Qui i campioni sono ben accetti. Lui sa di giocare per una ...