Inter-Lecce | dubbi in attacco per Baroni! Umtiti dal 1? | la probabile – SM

(Di sabato 4 marzo 2023)andrà in scena domani alle 18:00. Baroni, tecnico dei salentini, recupera. Laformazione secondo SportMediaset IN CAMPO –è in programma domani alle 18. Baroni, tecnico dei giallorossi, avrà a disposizione, al rientro dopo un infortunio: il francese prenderà il posto, al centro della difesa, dello squalificato Baschirotto. Ilo di formazione più grande riguarda l’: ballottaggio Colombo-Ceesay per un posto al centro dell’. Di seguito laformazione del(4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia,, Gallo; Gonzales, Hjulmand, Blin; Strefezza, Ceesay, Di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Una prestazione da... Fenomeno ?? Rivedi il meglio della partita di @Ronaldo contro il Lecce della stagione '97/98 ?? #ForzaInter - FcInterNewsit : Inter-Lecce alza il sipario sul marzo di San Siro: apertura dei cancelli alle ore 16 - susydigennaro : RT @napolimagazine: INTER - Inzaghi: 'Siamo arrabbiati, contro il Lecce mi aspetto una reazione' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Inzaghi: 'Siamo arrabbiati, contro il Lecce mi aspetto una reazione' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Inzaghi: 'Siamo arrabbiati, contro il Lecce mi aspetto una reazione' -

Simone Inzaghi e l'vogliono sbranare ildopo il ko di Bologna : "Arriviamo a questa sfida arrabbiati per l'ultimo risultato, non vediamo l'ora di tornare in campo. Abbiamo analizzato gli error commessi. ...'Di fronte troveremo una squadra in salute , che gioca un ottimo calcio: ilsta facendo un ottimo campionato, dovremo prestare molta attenzione, le partite sono tutte difficili, questa stagione ...Poche battute a- tv prima della gara con ildi domani pomeriggio ma sufficienti per far capire che c'è grande voglia di riscatto Il gruppo è unito anche nelle emergenze

Le probabili formazioni di Inter-Lecce Sky Sport

Un altro passo falso sarebbe letale per l'Inter nella corsa al secondo posto, così contro il Lecce i nerazzurri ripartono con l'obbligo della vittoria. La voglia di rivalsa dopo la sconfitta di ...MILANO (ITALPRESS) – “Arriviamo a questa sfida arrabbiati per l’ultimo risultato, non vediamo l’ora di tornare in campo.