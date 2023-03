Inter-Lecce, dalla gara di andata un errore chiaro da non replicare (Di sabato 4 marzo 2023) Inter-Lecce (domani alle 18) dovrà dimostrare che i nerazzurri sanno imparare dai propri errori. Specie dopo Bologna e la gara di andata. SERVE CONCENTRAZIONE – La sconfitta dell’Inter a Bologna ha fatto emergere uno dei problemi cronici di questa stagione. Ossia la tendenza ad alzare troppo il baricentro. Lasciando così sguarnita la difesa, alla mercé dei contropiedi avversari. Un errore che già domenica scorsa si è rivelato fatale. E che dovrà essere evitato a tutti i costi domani in Inter-Lecce. Per un ulteriore motivo. ERRORI COMUNI – La squadra di Marco Baroni sa essere letale nelle ripartenze veloci. Lo si è visto non più tardi di due settimane fa nella vittoriosa trasferta di Bergamo, in casa dell’Atalanta. Grazie soprattutto alle lunghe leve di ... Leggi su inter-news (Di sabato 4 marzo 2023)(domani alle 18) dovrà dimostrare che i nerazzurri sanno imparare dai propri errori. Specie dopo Bologna e ladi. SERVE CONCENTRAZIONE – La sconfitta dell’a Bologna ha fatto emergere uno dei problemi cronici di questa stagione. Ossia la tendenza ad alzare troppo il baricentro. Lasciando così sguarnita la difesa, alla mercé dei contropiedi avversari. Unche già domenica scorsa si è rivelato fatale. E che dovrà essere evitato a tutti i costi domani in. Per un ulteriore motivo. ERRORI COMUNI – La squadra di Marco Baroni sa essere letale nelle ripartenze veloci. Lo si è visto non più tardi di due settimane fa nella vittoriosa trasferta di Bergamo, in casa dell’Atalanta. Grazie soprattutto alle lunghe leve di ...

