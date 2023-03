Inter-Lecce | Baroni in conferenza stampa | “Preparati ad una partita difficile”

(Di sabato 4 marzo 2023) Marcoinalla vigilia diGiornata di vigilia per ildi Marcoche domani affronterà l’allo stadio Giuseppe Meazza nella venticinquesima giornata della Serie A 2022/2023. L’allenatore dei giallorossi ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consuetapre-. Ecco le sue parole. Come sta la squadra a livello di umore? Ci sono indisponibili?“La squadra sta bene, si è preparata ad una, dove però c’è tanta voglia di fare bene contro una squadra fortissima, non soltanto in Italia. Sono indisponibili Baschirotto (squalificato), Dermaku e Pongracic ai quali si aggiunge anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Una prestazione da... Fenomeno ?? Rivedi il meglio della partita di @Ronaldo contro il Lecce della stagione '97/98 ?? #ForzaInter - fcin1908it : Tutto esaurito (o quasi) per Inter-Lecce nonostante il -18 in classifica dalla capolista Napoli: quota 70.000 è già… - Moixus1970 : RT @sportface2016: #InterLecce I tifosi giallorossi disertano la trasferta a Milano - internewsit : Inter-Lecce, la probabile formazione: ballottaggio davanti per Inzaghi - SM - - sportface2016 : #InterLecce I tifosi giallorossi disertano la trasferta a Milano -

Commenta per primo Il tecnico delMarco Baroni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta in casa dell': 'La squadra sta bene, si è preparata ad una partita difficile, dove però c'è tanta voglia di fare ...Commenta per primo Di seguito i convocati delper la gara di domani a San Siro contro l'Marco Baroni, allenatore del, ha diramato la lista dei convocati in vista del match di Serie A contro l'Marco Baroni, allenatore del, ha diramato la lista dei convocati in vista dell'. PORTIERI DIFENSORI CENTROCAMPISTI ...

Le probabili formazioni di Inter-Lecce Sky Sport

Assenti in difesa lo squalificato Baschirotto e l’infortunato Pongracic. CONVOCATI - Vigilia di Inter-Lecce, gara valida per la 25° giornata di Serie A. Baroni convoca l’attaccante Banda, che in ...LECCE – Gli Ultrà Lecce non saranno presenti nella trasferta di San Siro contro l’Inter. La decisione è stata diramata con un messaggio ufficiale nella giornata di sabato a poche ore dal match di ...