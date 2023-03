Inter | Kessie può tornare a Milano? Tra formula | strategie dell’agente e il ruolo di Calhanoglu

(Di sabato 4 marzo 2023) Il calciomercato è terminato da poche settimane ma per molti club è già tempo di pianificare leper il futuro e avviare i contatti con gli entourage di alcuni giocatori e le rispettive di società. Tra le squadre che si muovono di più per il futuro in questi mesi c’è l’, che già a ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Kessie chiama Inter: la strategia nerazzurra per prenderlo #Calciomercato - infoitsport : Inter, due nomi per il centrocampo oltre a Kessié - tuttointer24 : Mercato Inter, Kessié vuole Milano: Inzaghi valuta la cessione di un centrocampista ???? #Inter #Inzaghi #SerieA… - 10Innamorato : RT @GianmarcoDaria: ???? #Kessie chiama l'Inter, i dirigenti nerazzurri hanno fatto sapere già da un po' a chi di dovere che la loro prima sc… - MatteoTamburin4 : @EasyRossonero Quindi, figuriamoci se venderanno Kessié all'inter... -

L'guarda al futuro e per la mediana avrebbe messo da tempo gli occhi su Frank Kessié del Barcellona ed ex Milan L'guarda al futuro e per la mediana avrebbe messo da tempo gli occhi su Frank Kessié del Barcellona ed ex Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro ...Commenta per primo Franck Kessié (ri)chiama, l'risponde. Il centrocampista ivoriano del Barcellona vuole tornare a Milano e i nerazzurri sono disposti ad accontentarlo. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , bisogna piazzare Brozovic sul ...Erano qualcosa più di un indizio le parole dette da Hakan Calhanoglu alla Gazzetta sul suo ex compagno al Milan Franck. L'ivoriano piace all'e il feeling è ricambiato. Lo conferma la ...

Inter, Kessie o Musah C’è un nome nuovo molto più facile: “Marotta l’ha già avuto” fcinter1908

Le società però sono già proiettate al prossimo calciomercato estivo e come di consueto circolano le prime voci riguardo qualche acquisto per la prossima stagione. La notizia che diventa sempre più in ...Il croato ha ancora bene in mente quanto sia stato insistente il corteggiamento dell’Inter per convincerlo a rinnovare fino al 2026 ...