Inter-Kessié, l'ex Milan il rinforzo ideale per il club ma serve un sacrificio (Di sabato 4 marzo 2023) L'Inter guarda al futuro e per la mediana avrebbe messo da tempo gli occhi su Frank Kessié del Barcellona ed ex Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro pensa all'ivoriano ma dovrà fare un sacrificio per riuscire a portarlo a Milano. Uno dei profili che potrebbero lasciare è quello di Marcelo Brozovic. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Inter, l'indiscrezione di Calhanoglu era vera: Marotta ci prova - Top News L'ivoriano piace all'Inter e il feeling è ricambiato. Lo conferma la stessa rosea che scrive tra l'altro La cessione del croato aprirebbe le porte al ritorno a Milano, sponda nerazzurra però, di ... L'ex Juve torna in Italia: Marotta lo porta all'Inter Lo stesso rinnovo di Calhanoglu in vista, come raccontato da Calciomercato.it, allontana Brozovic dall'Inter. Dal suo addio, si potrebbe provare a monetizzare, anche se poi occorrerebbe andare a ... L'Inter insegue un nuovo colpo alla Calhanoglu: Marotta insiste Per quel che riguarda la trattativa con i catalani, l'Inter vorrebbe proporre un prestito, condizionato al riscatto nella stagione successiva. Il prezzo non dovrebbe comunque superare i 30 milioni di ... L'ivoriano piace all'e il feeling è ricambiato. Lo conferma la stessa rosea che scrive tra l'altro La cessione del croato aprirebbe le porte al ritorno a Milano, sponda nerazzurra però, di ...Lo stesso rinnovo di Calhanoglu in vista, come raccontato da Calciomercato.it, allontana Brozovic dall'. Dal suo addio, si potrebbe provare a monetizzare, anche se poi occorrerebbe andare a ...Per quel che riguarda la trattativa con i catalani, l'vorrebbe proporre un prestito, condizionato al riscatto nella stagione successiva. Il prezzo non dovrebbe comunque superare i 30 milioni di ... TMW RADIO - Martorelli: "Lukaku Il valore è indiscutibile, è un giocatore che va recuperato" TUTTO mercato WEB