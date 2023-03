Inter-Juventus Women 1-1 | il tabellino della semifinale d’andata di Coppa Italia Femminile

(Di sabato 4 marzo 2023) Ladiditermina 1-1 (vedi report). Nel secondo tempo l’riesce a pareggiare i conti con il gol di Merlo e va vicina al raddoppio con Chawinga. Ora la squadra di Guarino dovrà giocarsi il tutto per tutto nella gara di ritorno a Torino. Di seguito ildi1 Marcatrici: Grosso (J) al 28?, Merlo (I) al 65?.(3-4-3): 12 Piazza; 3 Van der Gragt, 19 Alborghetti, 17 Förd?s; 25 Thøgersen, 34 Mihashi, 20 ...

Oggi è andata in scena la semifinale d'andata tra, valida per la Coppa Italia 2022/2023. Le nerazzurre riescono a salvarsi e a trovare un pareggio 1 - 1 che tiene i giochi apertissimi in vista del ritorno. Grosso sblocca il match al ...

Verso Inter-Juventus, l'allenamento delle nerazzurre Inter - News Ufficiali

Joe Montemurro, allenatore della Juventus Women, ha parlato dopo il pareggio in casa dell’Inter in semifinale di Coppa Italia Joe Montemurro, allenatore della Juventus Women, ha parlato dopo l’1-1 con ...16:27 - FINISCE QUI! 97' - Cantore! Colpo di testa dal centro dell'area dell'attaccante bianconera, Piazza blocca. 96' - Ultimi istanti di gara molto ...