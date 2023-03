Inter | Inzaghi | «In campionato potevamo fare meglio Con il Lecce servirà concentrazione»

(Di sabato 4 marzo 2023) Simone, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni ufficiali del club in vista della sfida contro ilSimone, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni ufficiali del club.– «Insicuramente, in questi 18 mesi comunque abbiamo fatto delle buone cose e dobbiamo prendere ildi quanto fatto». BOLOGNA – «Abbiamo analizzato gli errori commessi.tanta, dovremo usare la testa: ci aspetta un match difficile, ma mi aspetto una reazione da grandi uomini e da grande gruppo, che è ciò che siamo. Di fronte troveremo una squadra in salute, che gioca un ottimo calcio: il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : L'intervista di coach Simone Inzaghi alla vigilia di #InterLecce ?? #ForzaInter - cmdotcom : #Inter, #Inzaghi senza limiti: 'Possiamo vincere la Champions' - ZZiliani : #Bologna maledetta per #Inzaghi. Dopo #Sansone (più papera di #Radu) è oggi Orsolini a condannare l’#Inter al k.o.;… - infoitsport : Inter, Inzaghi: 'Siamo arrabbiati dopo la sconfitta di Bologna, mi aspetto una reazione' - infoitsport : Inter, Inzaghi: 'Con il Lecce mi aspetto una reazione da grandi uomini' -

Commenta per primo Il tecnico dell'Simoneha parlato ai microfoni dei media ufficiali nerazzurri alla vigilia della gara col Lecce: 'Arriviamo arrabbiati, chiaramente per l'ultimo risultato, non vediamo l'ora di scendere ...Vigilia di campionato per l', al lavoro al Suning Training Centre per preparare la sfida di San Siro di domenica contro il Lecce. Il tecnico nerazzurro Simoneha presentato così il match: "Arriviamo a questa sfida ...... che gioca un ottimo calcio: il Lecce sta facendo un ottimo campionato, dovremo prestare molta attenzione, le partite sono tutte difficili, questa stagione lo sta dimostrando", spiegache ha ...

Inzaghi carica l’Inter “Voglio una reazione da grandi uomini” Il Tempo

“Abbiamo analizzato gli errori commessi – ha dichiarato Inzaghi – Servirà tanta concentrazione, dovremo usare la testa: ci aspetta un match difficile, ma mi aspetto una reazione da grandi uomini e da ...Simone Inzaghi vorrebbe con sé almeno un elemento di prospettiva da far maturare a dovere. E perché non partire da chi ha già spianato la propria strada verso un roseo futuro. Calciomercato, Nianzou ...