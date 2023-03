Inter, attesa una risposta da De Vrij per il rinnovo di contratto (Di sabato 4 marzo 2023) Stefan De Vrij in scadenza di contratto con l’Inter Dopo l’addio solo da formalizzare di Skriniar, l’Inter attende una risposta da Stefan De Vrij per il rinnovo di contratto. Anche l’olandese è in scadenza a giugno e a breve dovrà prendere una decisione sul suo futuro. “La trattativa è chiara e definita: percepisce 4,2 milioni di euro a stagione e la dirigenza milanese offre al centrale olandese un contratto biennale alle stesse cifre ora percepite. Finora De Vrij non ha però risposto alle proposte della dirigenza nerazzurra. Quello dell’olandese è un profilo che piace in Spagna (al Villarreal), da capire però se verranno presto formalizzate delle proposte e soprattutto quanto Ausilio e Marotta vorranno ... Leggi su intermagazine (Di sabato 4 marzo 2023) Stefan Dein scadenza dicon l’Dopo l’addio solo da formalizzare di Skriniar, l’attende unada Stefan Deper ildi. Anche l’olandese è in scadenza a giugno e a breve dovrà prendere una decisione sul suo futuro. “La trattativa è chiara e definita: percepisce 4,2 milioni di euro a stagione e la dirigenza milanese offre al centrale olandese unbiennale alle stesse cifre ora percepite. Finora Denon ha però risposto alle proposte della dirigenza nerazzurra. Quello dell’olandese è un profilo che piace in Spagna (al Villarreal), da capire però se verranno presto formalizzate delle proposte e soprattutto quanto Ausilio e Marotta vorranno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paolone198423 : RT @spondainter: Ad accogliere l’Inter a San Siro ci sarà il solito sold out, perché la passione del popolo nerazzurro non si spegne nonost… - morristhetop : RT @spondainter: Ad accogliere l’Inter a San Siro ci sarà il solito sold out, perché la passione del popolo nerazzurro non si spegne nonost… - spondainter : Ad accogliere l’Inter a San Siro ci sarà il solito sold out, perché la passione del popolo nerazzurro non si spegne… - IamBerry29 : In attesa della poule scudetto, l'Inter Women mette a segno un altro colpo col terzino Fanny Lang giunta a Milano a… - chourmo_oi : Con la sconfitta per mano del Comandante, si apre ufficialmente il nuovo campionato. Milan e Inter stanno arrivando… -