INPS: ti arriva la comunicazione del recupero dei 715€ su tasse e contributi | Cosa fare e come muoversi (Di sabato 4 marzo 2023) Sono numerosi gli utenti che stanno ricevendo una presunta comunicazione dell'INPS in queste ore. L'avviso riguarda il recupero di 715 euro di contributi: ecco Cosa fare. Quando parliamo di INPS, l'attenzione di tutti è massima, perché dall'Ente di Previdenza dipende il nostro passato, presente e futuro. Oggi vediamo l'ultima comunicazione a cui fare attenzione. come evitare l'ultima truffa online sull'INPS (Ilovetrading.it)Non finiscono mai i raggiri in rete, specie quelli che sfruttano il nome di compagnie o istituti di riferimento per i cittadini. Questa volta è il turno dell'INPS ed una comunicazione farlocca che sta facendo preoccupare milioni di italiani.

