Inondazioni in Malesia, gli allagamenti visti dall'alto (Di sabato 4 marzo 2023) Le riprese aeree mostrano immagini di aree allagate nella citta' di Yong Peng, nel sud della Malesia, colpita da tremende alluvioni e Inondazioni. Almeno quattro persone sono morte e quasi 41mila sono ...

Inondazioni in Malesia, gli allagamenti visti dall'alto Le riprese aeree mostrano immagini di aree allagate nella citta' di Yong Peng, nel sud della Malesia, colpita da tremende alluvioni e inondazioni. Almeno quattro persone sono morte e quasi 41mila sono state evacuate, dopo che le acque alluvionali causate da "insolite" piogge torrenziali della ... Malesia, quattro morti e quasi 40.000 sfollati per alluvione e inondazioni Sono almeno quattro le persone morte a causa delle forti alluvioni che hanno colpito nei giorni scorsi il Paese dell'Asia sudorientale. La zona più colpita è stata quella dello stato meridionale di ... Inondazioni in Malesia, oltre 40 mila gli sfollati Almeno 4 morti e 40 mila persone evacuate in Malesia a causa delle inondazioni causate dalle forti piogge in diversi stati del Paese. 4 marzo 2023