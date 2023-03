Inizia la stagione dei Lions Bergamo: “Ripartiamo da quanto di buono fatto l’anno scorso” (Di sabato 4 marzo 2023) Bergamo. Inizia domenica 5 marzo da Verona, nella trasferta contro i Redskins, la nuova stagione di football ameriano dei Lions Bergamo. La squadra più titolata d’Italia – 12 volte campioni, ultima nel 2008 – e tre volte campione d’Europa disputerà anche quest’anno per la terza volta consecutiva il campionato di seconda divisione, puntando al ritorno tra le top, come è stata dal 1998 al 2006 quando non ha mai perso l’Italian Bowl e collezionato 73 vittorie di fila in campionato. Lo scorso anno si è chiuso con una sconfitta nel Silver Bowl contro gli Skorpions Varese e riparte con una squadra che, come spiega coach Doug Cosbie – ex professionista di Nfl, la massima lega americana, e alla quarta volta alla guida della squadra – “ha perso alcuni giocatori che si sono ritirati, altri che ... Leggi su bergamonews (Di sabato 4 marzo 2023)domenica 5 marzo da Verona, nella trasferta contro i Redskins, la nuovadi football ameriano dei. La squadra più titolata d’Italia – 12 volte campioni, ultima nel 2008 – e tre volte campione d’Europa disputerà anche quest’anno per la terza volta consecutiva il campionato di seconda divisione, puntando al ritorno tra le top, come è stata dal 1998 al 2006 quando non ha mai perso l’Italian Bowl e collezionato 73 vittorie di fila in campionato. Loanno si è chiuso con una sconfitta nel Silver Bowl contro gli Skorpions Varese e riparte con una squadra che, come spiega coach Doug Cosbie – ex professionista di Nfl, la massima lega americana, e alla quarta volta alla guida della squadra – “ha perso alcuni giocatori che si sono ritirati, altri che ...

