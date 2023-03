IndyCar | GP St Petersburg 2023 | programma | orari | tv | streaming

(Di sabato 4 marzo 2023) Appuntamento da non perdere questo fine settimana con la prima gara dell’Series. La principale categoria americana riservata alle monoposto si prepara per dare spettacolo in quel di St., ridente località che sorge nello Stato della Florida. Sarà il primo vero esame in pista di una stagione che si prospetta molto interessante. L’australiano Will Power tenta di confermarsi al vertice della serie con il Team Penske che vinse nel 2022 con il neozelandese Scott McLaughlin. Il tracciato, uno dei più corti dell’intero campionato, si articola in 14 curve (9 verso destra). Saranno in totale 100 i passaggi previsti per una gara che da anni apre un campionato che anche quest’anno si articolerà in 17 imperdibili round. F1, Charles Leclerc storce il naso: “Ferrari non da pole. Red Bull più veloce, forse anche Aston ...

IndyCar | GP St Petersburg 2023 | Anteprima e Orari TV F1inGenerale

Nel weekend che vede il debutto della stagione di F1, torna anche la NTT IndyCar Series, live su Sky e in streaming su NOW. Domenica 5 marzo appuntamento su ...