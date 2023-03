Indonesia: 2 bambini tra le 17 persone morte nell'incendio nel deposito di carburante (Di sabato 4 marzo 2023) Giacarta, 4 mar. (Adnkronos) - Almeno 17 persone, tra cui due bambini, sono morte nell'incendio di ieri che ha coinvolto un deposito di carburante dell'azienda energetica statale Pertaminam a nord di Giacarta. Tre persone risultano ancora disperse, mentre funzionari Indonesiani hanno richiesto di controllare "tutte le strutture e le infrastrutture di rifornimento" dell'Indonesia. Sessanta persone sono rimaste ferite, molte delle quali gravemente ustionate, mentre altre centinaia che vivevano nelle zone residenziali vicino al deposito hanno dovuto essere evacuate. Il vicepresidente dell'Indonesia, Ma'ruf Amin, ha visitato la scena sabato e ha confermato ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Giacarta, 4 mar. (Adnkronos) - Almeno 17, tra cui due, sonodi ieri che ha coinvolto undidell'azienda energetica statale Pertaminam a nord di Giacarta. Trerisultano ancora disperse, mentre funzionarini hanno richiesto di controllare "tutte le strutture e le infrastrutture di rifornimento" dell'. Sessantasono rimaste ferite, molte delle quali gravemente ustionate, mentre altre centinaia che vivevanoe zone residenziali vicino alhanno dovuto essere evacuate. Il vicepresidente dell', Ma'ruf Amin, ha visitato la scena sabato e ha confermato ...

