Incoronazione di Carlo, chi ha già dato forfait (Di sabato 4 marzo 2023) L’Incoronazione di Re Carlo sarà un evento di lustro per tutto il Regno Unito, con eventi, grandi e piccoli, sparsi per il paese, e un maxi concerto previsto per domenica 7 maggio. Un intero weekend di festeggiamenti che, però, sembra stia diventando molto difficile da organizzare. Il motivo? Molte star della musica stanno declinando l’invito ad esibirsi, e il motivo resta sconosciuto. Per Carlo ancora una batosta, dato che già le polemiche sono alle stelle per altri motivi, dai costi dell’Incoronazione, al mal contento della popolazione verso di lui. Re Carlo: il “no” di massa al concerto dell’Incoronazione Immaginate di essere Re Carlo, di organizzare un maxi concerto per la vostra Incoronazione, una festa per tutto il Regno Unito, ... Leggi su dilei (Di sabato 4 marzo 2023) L’di Resarà un evento di lustro per tutto il Regno Unito, con eventi, grandi e piccoli, sparsi per il paese, e un maxi concerto previsto per domenica 7 maggio. Un intero weekend di festeggiamenti che, però, sembra stia diventando molto difficile da organizzare. Il motivo? Molte star della musica stanno declinando l’invito ad esibirsi, e il motivo resta sconosciuto. Perancora una batosta,che già le polemiche sono alle stelle per altri motivi, dai costi dell’, al mal contento della popolazione verso di lui. Re: il “no” di massa al concerto dell’Immaginate di essere Re, di organizzare un maxi concerto per la vostra, una festa per tutto il Regno Unito, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaCe86 : Ecco la Coronation Chair: il trono di 700 anni pronto per l'incoronazione di re Carlo III - betterrthanthis : RT @ansia_totale: Secondo alcune indiscrezioni: Harry Styles, Adele, Ed Sheeran, Elton John, Robbie Williams e le Spice Girls hanno rifiut… - _cocumberstark_ : RT @yleniaindenial1: Re Carlo III vorrebbero una cosa di questa portata per la sua incoronazione - mavie_daponte : Sta' a vedere che alla fine Carlo, per la sua incoronazione, invita il Volo. - loll1no : RT @ansia_totale: Secondo alcune indiscrezioni: Harry Styles, Adele, Ed Sheeran, Elton John, Robbie Williams e le Spice Girls hanno rifiut… -