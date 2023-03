Incidente tra due Ferrari ad Ancona, supercar distrutta dalle fiamme (Di sabato 4 marzo 2023) L’Incidente che ha coinvolto due Ferrari è avvenuto oggi, 4 marzo 2023, a Osimo in provincia di Ancona. I conducenti delle due supercar hanno perso il controllo delle loro auto andandosi a schiantare contro un muro. A causa del violento urto una delle due ha preso fuoco. Ecco la ricostruzione del sinistro. Grave Incidente tra ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 4 marzo 2023) L’che ha coinvolto dueè avvenuto oggi, 4 marzo 2023, a Osimo in provincia di. I conducenti delle duehanno perso il controllo delle loro auto andandosi a schiantare contro un muro. A causa del violento urto una delle due ha preso fuoco. Ecco la ricostruzione del sinistro. Gravetra ... TAG24.

