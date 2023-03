Incidente Perugia, frontale tra auto e furgone a Ponte San Giovanni: due feriti (Di sabato 4 marzo 2023) Lo scontro poco prima dell'alba in via Benucci nella zona industriale. Intervento dei vigili del fuoco e del 118 Leggi su lanazione (Di sabato 4 marzo 2023) Lo scontro poco prima dell'alba in via Benucci nella zona industriale. Intervento dei vigili del fuoco e del 118

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qn_lanazione : Grave incidente nella notte a Perugia - PerugiaToday : Morte di Luka Cifci, la Procura chiede il processo per l'amico che era alla guida - umbriaOn : #Morte Luka #Cifci: chiesto il #processo per il #conducente dell'#auto - PerugiaViVa : #perugia #incidente Nel pomeriggio tamponamento a catena sul RA6 galleria di Madonna Alta direzione Bettolle. I Vig… - LuceverdeInfo : [AGG] ??? #incidente - Raccordo Bettolle Perugia ?TRAFFICO NON PIU' BLOCCATO ? corsia chiusa altezza Sv Perugi… -