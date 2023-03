Incidente nel Napoletano, Martina e Francesco morti sulla Statale 162 (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDue morti e 4 feriti, tra cui una ragazza in pericolo di vita. E’ il tragico bilancio di un Incidente stradale che ha coinvolto 5 auto questa mattina sulla Strada statale 162 “del Centro Direzionale” in direzione Cercola, nel Napoletano. A perdere la vita Martina Persico, 30 anni, nata a Sorrento ma residente a Massa Lubrense e Francesco Cataldo, 27 anni, nato a Napoli e residente a Cervino. La prima è deceduta sul colpo, mentre il giovane è stato trasportato in gravissime condizioni all’Ospedale del Mare, dove è morto poco dopo. A bordo di una delle auto, una Fiat 500, viaggiavano l’autista, una ragazza attualmente ricoverata in prognosi riservata e in pericolo di vita all’ospedale Monaldi, e Martina; in un’altra auto, una Citroen C4, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDuee 4 feriti, tra cui una ragazza in pericolo di vita. E’ il tragico bilancio di unstradale che ha coinvolto 5 auto questa mattinaStrada statale 162 “del Centro Direzionale” in direzione Cercola, nel. A perdere la vitaPersico, 30 anni, nata a Sorrento ma residente a Massa Lubrense eCataldo, 27 anni, nato a Napoli e residente a Cervino. La prima è deceduta sul colpo, mentre il giovane è stato trasportato in gravissime condizioni all’Ospedale del Mare, dove è morto poco dopo. A bordo di una delle auto, una Fiat 500, viaggiavano l’autista, una ragazza attualmente ricoverata in prognosi riservata e in pericolo di vita all’ospedale Monaldi, e; in un’altra auto, una Citroen C4, ...

