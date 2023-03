Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vigilidelfuoco : Operazioni di soccorso in uno scenario d’intervento complesso, l’interno di una galleria: dalla sera alle prime ore… - infoitinterno : Incidente tra Ferrari: una contro il muro, l'altra prende fuoco nel giardino di una casa - infoitinterno : Con le Ferrari nel giardino di una villetta: incidente costoso per due turisti nordeuropei - qnazionale : Incidente nel Napoletano: 2 morti e 4 feriti sulla statale 162 del Centro direzionale - viveremarche : Osimo: Con le Ferrari nel giardino di una villetta: incidente costoso per due turisti nordeuropei… -

Le vittime sono una giovane donna di 30 anni, Martina Ersico e un 27enne Francesco Cataldo. Tra i feriti, una ragagga in pericolo. Ripresa dopo ore la ...Il padre di Loredana, Roberto, a 38 anni era morto in unin moto. Nonna e nipote erano originiarie di Mongrando,Biellese. E la nonna materna lavorava come cassiera in un supermercato ...che ieri erapullman coinvolto nell'di Pietra Ligure. Non voglio dilungarmi in pensieri e parole ma semplicemente ringraziare tutte le maestre a cui affidiamo l'educazione dei nostri ...

Incidente stradale nel vesuviano: morti una ragazza e un giovane La Repubblica

Una donna di 38 anni è morta in seguito a un tragico incidente in metropolitana. La vittima è stata investita dal treno su cui stava ...SANT’ANASATSIA – Tragico incidente quello che si è consumato alle prime luci dell’alba sulla statale 162 km 6,800 in tenimento di Sant’Anastasia, direzione Nola. Nello schianto sono rimaste coinvolte ...