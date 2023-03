Incidente con cinque auto coinvolte: morte due persone (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Anastasia (Na) – A causa di un Incidente, un tratto della strada statale 162/dir “del Centro Direzionale” è provvisoriamente chiuso al transito, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 6,800, nel territorio comunale di Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. Il sinistro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto cinque veicoli ed ha causato il decesso di due persone. Attualmente la circolazione è deviata lungo la viabilità limitrofa, con indicazioni in loco. Sul posto è presente personale di Anas, del 118 e delle Forze dell’Ordine; al termine delle operazioni di recupero dei mezzi incidentato, oltre che di pulizia del piano viabile, verrà ripristinata la regolare circolazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Anastasia (Na) – A causa di un, un tratto della strada statale 162/dir “del Centro Direzionale” è provvisoriamente chiuso al transito, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 6,800, nel territorio comunale di Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. Il sinistro, per cause in corso di accertamento, ha coinvoltoveicoli ed ha causato il decesso di due. Attualmente la circolazione è deviata lungo la viabilità limitrofa, con indicazioni in loco. Sul posto è presente personale di Anas, del 118 e delle Forze dell’Ordine; al termine delle operazioni di recupero dei mezzi incidentato, oltre che di pulizia del piano viabile, verrà ripristinata la regolare circolazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

