(Di sabato 4 marzo 2023)e dramma in provincia di, duee due ragazze. L'stradale è avvenuto intorno alle 19.20 a Pietracamela, sulla strada provinciale SP43 che conduce ai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ABRUZZOLIVETV : Con l'#auto nella #scarpata: due giovani #morti a #Pietracamela, nel Teramano #teramo #incidentemortale… - leggoit : #incidente a #teramo, morti due ragazzi: ferite due amiche. «Sbalzate fuori dall'abitacolo e finite in una scarpata» - LuceverdeInfo : ??? #Autostrade #incidente - A24 Roma-Teramo ?????? Coda di 2 km tra Vicovaro-Mandela e Carsoli-Oricola ?? Superstrada… - LuceverdeInfo : ??? #Autostrade #incidente - A24 Roma Teramo ?????? Coda di 2 km tra Vicovaro-Mandela e Castel Madama ? Roma #Luceverde #Lazio -

e dramma in provincia di, due ragazzi morti e due ragazze ferite. L'stradale è avvenuto intorno alle 19.20 a Pietracamela, sulla strada provinciale SP43 che conduce ai ...Nell', riferiscono i Vigli del Fuoco del Comando diintervenuti sul posto, è rimasta coinvolta una Jeep Renegade che è uscita di strada terminando la sua corsa dopo un volo di 50 .... Alla sua città, dove aveva studiato fino al liceo prima dell'università a Bologna, era ... Biagiantonio Morelli, 83 anni, neuropsichiatra, se n'è andato per sempre per i postumi di un...

Incidente a Teramo, morti due ragazzi: ferite due amiche. «Sbalzate fuori dall'abitacolo e finite in una scarpata» leggo.it

Incidente e dramma in provincia di Teramo, due ragazzi morti e due ragazze ferite. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 19.20 a Pietracamela, sulla strada provinciale SP43 ...Un grave incidente, dove hanno perso la vita due giovani e altri due sono rimasti gravemente feriti, si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi nel comune di ...