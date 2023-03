Incidente a Roma tra auto e moto: morta una donna alle Terme di Caracalla (Di sabato 4 marzo 2023) Ogni giorno un Incidente, spesso più di uno. E sempre più frequentemente, purtroppo, persone che perdono la vita sulle strade di Roma. Questa volta è successo poco prima delle 8, nel cuore della Capitale, vicino alle Terme di Caracalla: è qui che, per cause da accertare, si sono scontrate un’auto e una moto. E a morire sul colpo è stata una donna, di cui al momento non conosciamo le generalità. Incidente mortale alle Terme di Caracalla oggi Il drammatico Incidente, dall’epilogo terribile, è avvenuto questa mattina, poco prima delle 8, in via Baccelli: è qui che un’auto e una moto, per cause tutte da verificare, si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 marzo 2023) Ogni giorno un, spesso più di uno. E sempre più frequentemente, purtroppo, persone che perdono la vita sulle strade di. Questa volta è successo poco prima delle 8, nel cuore della Capitale, vicinodi: è qui che, per cause da accertare, si sono scontrate un’e una. E a morire sul colpo è stata una, di cui al momento non conosciamo le generalità.ledioggi Il drammatico, dall’epilogo terribile, è avvenuto questa mattina, poco prima delle 8, in via Baccelli: è qui che un’e una, per cause tutte da verificare, si ...

